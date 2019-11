Kein Sieger im Gipfeltreffen! Moringen und Rehbachtal spielen 2:2

Piatzeck trifft für den SVM in der Nachspielzeit zum Ausgleich

+ © Ottmar Schirmacher Ein Duell auf Augenhöhe lieferten sich die SG Rehbachtal mit Jan Cedric Fischer (links) und der SV Moringen mit Sascha Kuhlenkamp. © Ottmar Schirmacher

Northeim – In letzter Sekunde noch einmal vertagt wurde am Sonntag eine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga. Mit dem Tor zum 2:2 in der Nachspielzeit gegen die SG Rehbachtal bleibt der SV Moringen der einzige Widersacher des Tabellenführers. Die Partien Sudheim gegen Leinetal sowie Höckelheim gegen Auetal fielen wegen nicht bespielbarer Plätze aus.