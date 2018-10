Kein Sieger im Topspiel zwischen Rehbachtal und Dassel/Sievershausen

Northeim. Torlos trennten sich am Mittwoch im Schlagerspiel der Fußball-Kreisliga die SG Rehbachtal und die SG Dassel/Sievershausen, womit beide ihre weiße Weste einbüßten. Der TSV Sudheim ließ mit dem 4:1-Erfolg gegen Moringen aufhorchen.

SG Rehbachtal - SG Dassel/Sievershausen 0:0.Über 400 Zuschauer erlebten in Schoningen das Spitzenspiel. In der von beiden Abwehrreihen dominierten Begegnung hatte keines der Teams Grund, über einen Torerfolg zu jubeln. Im ersten Durchgang war es Wedekind, der vor Rehbachtal-Keeper Horstmann auftauchte. Auf der Gegenseite kam Löding (41.) zu einer Kopfballchance. Auch in den zweiten 45 Minuten schenkten sich beide Kontrahenten nichts und konnten mit ihrer Zweikampfstärke die gegnerischen Aktionen unterbinden. „Das Unentschieden ist gerecht“, urteilte Rolf Eckhardt, sportlicher Leiter der Rehbachtaler.

SV Höckelheim - TSV Hilwartshausen 0:1 (0:1). Der einzige Hilwartshäuser Torschuss brachte die Entscheidung in diesem Spiel, weil Höckelheim selbst beste Möglichkeiten vergab. Bes. Vork.: Rot für Engwer (Hilw./48./Foulspiel). - Tor: 0:1 P. Helmker (31.).

TSV Elvershausen - FC Hettensen-Ell. 1:1 (1:0). Nach Gelb-Rot gegen Gästespieler Winkler (59./Foulspiel) erzwangen die Elvershäuser im Aufsteigerduell ein Übergewicht. Ein zweiter Treffer gelang aber nicht mehr. - Tore: 1:0 Marx (7.), 1:1 Wedemeyer (48.).

TSV Sudheim - Moringen 4:1 (0:0).Der TSV belohnte sich mit dem verdienten Sieg für seine starke Leistung in der zweiten Hälfte. Bes. Vork.: Gelb-Rot für Nürnberger (Moringen/76./Foulspiel). - Tore: 1:0 N. Ellies (56./FE), 2:0 T. Ellies (65.), 2:1 Trofimov (71.), 3:1 T. Ellies (83.), 4:1 Schmitz (86.).

Vardeilser SV - FSG Leinetal 0:0. Das torlose Remis wird dem Spiel gerecht. Leinetal war offensiv zu harmlos. Vardeilsen verschoss in der 21. Minute einen Elfmeter.

FC Auetal - SSV Nörten-H. II 2:2 (2:2). Zwei Schnitzer von FC-Keeper Torben Nickel brachten Nörten mit 2:0 in Front. Danach folgte ein nur halbwegs zufriedenstellender Sturmlauf der Auetaler gegen gut verteidigende Gäste. Zum Schluss hatte Auetal sogar Glück, dass die Nörtener zwei Konter vergaben. - Tore: 0:1/0:2 Nülsen (2./20.), 1:2 S. Hausmann (28.), 2:2 Bock (45.+3).

SV Harriehausen - FC Lindau 0:0. „Das Spiel hatte keinen Sieger verdient“, sagte SV-Trainer Stefan Schlimme. Andre Busch traf zwar zwei Mal Aluminium, doch weitere Höhepunkte hatte die Partie auch nicht. (osx)