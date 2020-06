Kurioses Novum: Das Los entscheidet in dieser Saison über den Pokalsieger 

Fußballkreis muss Teilnehmer für Bezirkspokal melden

+ © Ottmar Schirmacher Prost! Der obligatorische Schluck aus dem Pokal fällt in diesem Jahr flach. Hier Marvin Schulze, der sich nach dem Finalsieg 2017 belohnte. © Ottmar Schirmacher

Northeim – In einem Schreiben an die noch in den Pokalwettbewerben des heimischen Fußballkreises vertretenen Vereine hat der Spielausschuss-Vorsitzende Heinz Schwingel jetzt über das weitere Vorgehen in diesen Konkurrenzen informiert.