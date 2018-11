Die letzte Reise des Jahres führt Rehbachtal nach Nörten

Derby zwischen Leinetal und Auetal

+ © Ottmar Schirmacher Zweikampf: Julian Voß trifft mit dem SSV Nörten-H. II am Sonntag auf Spitzenreiter Rehbachtal. Moringen mit Moritz Bahr (rechts) erwartet den Vardeilser SV. © Ottmar Schirmacher

Northeim. Die meisten der 15 Vereine aus der Fußball-Kreisliga verabschieden sich mit den Partien am Wochenende in die Winterpause. Tabellenführer SG Rehbachtal erledigt dies bei der Reserve des SSV Nörten-Hardenberg. Pokalsieger Moringen will gegen Aufsteiger Vardeilsen zum Abschluss des Jahres ein positives Signal setzen.