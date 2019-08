Lindau geht am Wochenende doppelt leer aus

Niederlagen gegen die Topteams Rehbachtal und Einbeck

+ © Ottmar Schirmacher Nach 180 Minuten in der Kreisliga hat die SVG Einbeck sechs Punkte und stolze 13:0 Tore auf dem Konto. Daran konnte auch der FC Lindau, hier mit Andreas Wagner, am Freitagabend nichts ändern. © Ottmar Schirmacher

Northeim – Bitterer Saisonauftakt für den FC Lindau in der Fußball-Kreisliga: In Einbeck verloren die Grün-Weißen am Freitag mit 0:4, am Sonntag gab es mit dem 1:3 bei der SG Rehbachtal die zweite Niederlage. Neuling SVG Bad Gandersheim meldete mit dem 3:1 gegen den FC Hettensen-Ellierode den ersten Sieg.