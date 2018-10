Mittwoch steigt der Gipfel - Rehbachtal empfängt Dassel/Sievershausen

Northeim. Das gab es noch nie in der Fußball-Kreisliga: Zwischen der SG Rehbachtal und der SG Dassel/Sievershausen kommt es am Mittwoch (14 Uhr) in Schoningen zum Schlagerspiel zwischen zwei Teams, die über den zwölften Spieltag hinaus noch ohne jeden Punktverlust dastehen.

Im Blickpunkt steht mit André Wedekind ein Akteur, der das Trikot beider Vereine getragen hat. Zur laufenden Serie war der Stürmer nach einem einjährigen Gastspiel für Rehbachtal wieder zu seinem Heimatklub zurückgekehrt und hat sich mit seinen aktuell 18 Treffern in den erlauchten Kreis der Spieler geschossen, die in der Kreisliga die 100-Tore-Marke geknackt haben. Das ist dem Sievershäuser jedoch nicht wichtig. Viel mehr zählt für ihn der Mannschaftsgeist. „Wir haben ein Team, in dem die Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern passt. Unsere Stärke ist die Offensive. So wollen wir auch in Schoningen auftreten“, sagt Wedekind.

An die eine Spielzeit im Solling hat der 30-Jährige gute Erinnerungen. „Ich hatte dort ein tolles Jahr. Auch der sportliche Erfolg war in Ordnung. Und es war vorher klar, dass ich nur ein Jahr bleibe.“

Vor allem die beiden letzten Spielzeiten spornen Wedekind an. „Da habe ich jeweils in der falschen Mannschaft gespielt und habe alle vier Spiele verloren. Da soll sich diesmal ändern.“ Dass auch seine Ex-Mannschaft eine beeindruckende Serie hingelegt hat, schreibt er dem Zusammenhalt zu. „Dort passt derzeit alles zusammen. An der Seite der erfahrenen Spieler haben sich die jungen gut entwickelt.“ Während neben Wedekind noch Maik Heinze (17 Tore) in Dassel brandgefährlich ist, stehen bei Rehbachtal Ben Fotheringham (11) und Robin Bastian (9) für Treffsicherheit. Nicht zu vergessen der reaktivierte Roman Löding.

„Wir spüren keinen Druck und gehen das gelassen an“, sagt Dassel-Coach Carsten Dankert. „Stärkste Abwehr gegen bester Angriff, beide Teams ohne Punktverlust: Diese Konstellation war nicht abzusehen. Ich denke, es werden Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden“, mutmaßt Rehbachtal-Trainer Kevin Martin. (osx)