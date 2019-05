Neue Trainer, neue Spieler - Die Klubs planen eifrig für die nächste Saison

Northeim – Die FSG Leinetal bewältigt ihr Programm in der Fußball-Kreisliga derzeit im Doppelpack. Auch an diesem Wochenende sind die Jungs zwei Mal gefordert. Am Freitag geht es gegen Hilwartshausen, Sonntag gegen Auetal. Der SV Moringen will seine Erfolgsserie in Vardeilsen fortsetzen.

SG Rehbachtal - SSV Nörten-H. II (4:0/So. 15 Uhr). Mit dem 8:0 in Vogelbeck haben die SG-Kicker Kontrahent Dassel/S. in der Tordifferenz überflügelt (+70 gegenüber +69). Der seit Sonntag als Absteiger feststehende SSV will sich mit Anstand verabschieden.

FC Auetal - FSG Leinetal(0:2/So. 15 Uhr). Mit einigen Akteuren aus der Reserve und den Altherren war für die Leinetaler gegen Rehbachtal nicht mehr drin. In welcher Stimmung die Auetaler in Vogelbeck antreten, hängt vom Ausgang der Pokalpartie am Freitag in Moringen ab.

TSV Sudheim - FC Hettensen-Ell.(0:7/So. 15 Uhr). Unabhängig von Klassenerhalt oder Abstieg meldet der TSV Verstärkung für die kommende Serie: Aus Denkershausen kommt Dimitri Ditz zurück zu den Grün-Gelben, wo er auch als Co-Trainer von Sven Lühmann aktiv sein wird.

SV Höckelheim - TSV Edemissen (1:2/So. 15 Uhr). Die TSV-Truppe klettert in der Tabelle weiter. Nach vorangegangenen acht Niederlagen am Stück startete der TSV am 21. Oktober mit dem 9:3-Sieg in Vardeilsen seine bis heute währende Erfolgsserie.

Vardeilser SV - SV Moringen (0:3/So. 15 Uhr). Mit Max Prehn ist der Nachfolger des am Saisonende ausscheidenden Marco Düe als Moringer Trainer fix. Dem 26-Jährigen stehen mit Jannik Borchers und Mark Niggl zwei Mitstreiter zur Seite. Erster Neuzugang ist Kevin Ahlborn, der aus Sülbeck zurückkehrt. In Vardeilsen wollen die Moringer ihre Bilanz der letzten neun Spiele mit acht Siegen und dem Remis gegen Dassel fortschreiben.

TSV Elvershausen - TSV Hilwartshausen (0:3/So. 15 Uhr). Beim seit fünf Partien sieglosen TSV ist man bei der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Timo Kuhlmann fündig geworden: Ab 1. Juli hat Mark Degenhardt das Sagen. Er war zuvor in gleicher Funktion unter anderem in Ahlshausen, Edemissen und Lüthorst tätig. Das bestätigte Fachwart Frank Krügener.

Außerdem: Leinetal - Hilwartshausen (Fr. 18.30 Uhr), Edemissen - Dassel/S. (Fr. 18.45 Uhr), Harriehausen - Dassel/S. (So. 15 Uhr). osx