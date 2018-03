Oster-Gipfel in Kalefeld: Auetal empfängt Nörten-Hardenberg II

Fußball-Kreisliga: Neun Spiele über Ostern

+ © Schirmacher Ab zum Spitzenspiel! Brian-Severin Krech (links/Nörten II) muss Samstag mit seinem SSV zum FC Auetal. Der TSV Sudheim mit Frederick Braun tritt zeitgleich in Edemissen an und empfängt zwei Tage später das Kellerkind Heisebeck/Offensen. © Schirmacher

Northeim. Einiges an Nachholbedarf hat sich in den vergangenen Wochen in der Fußball-Kreisliga angesammelt. Über Ostern sollen neun Partien angepfiffen werden.