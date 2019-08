Rehbachtal gewinnt das Spitzenspiel mit 2:1 gegen Moringen

Spannend bis zum Schluss war das Spitzenspiel in Volpriehausen. Am Ende setzte sich Rehbachtal, hier Bastian Kühn, der vor Lukas Deppen klärt, mit 2:1 durch.

Northeim – Im Gipfeltreffen des zweiten Spieltags der Fußball-Kreisliga behauptete sich am Freitag die SG Rehbachtal gegen den SV Moringen. Das Duell der Aufsteiger hatte mit dem FC Weser beim 7:1 gegen Gandersheim einen deutlichen Gewinner.

SG Rehbachtal - SV Moringen 2:1 (2:0). In einer Partie auf durchschnittlichem Niveau versuchten beide Teams, den Erwartungen gerecht zu werden. Das gelang Rehbachtal mit dem knappen Sieg. Den Grundstein dazu legten die Hausherren in Halbzeit eins, als sie nach Unstimmigkeiten in der Moringer Abwehr einen Vorsprung herausholten. Die im Abschluss oft zu zögerlich agierenden Gäste drängten vergeblich auf den Ausgleich. - Tore: 1:0 Friebe (16.), 2:0 Iloge (18.), 2:1 Rogalla (64.).

FC Weser - SVG Bad Gandersheim 7:1 (4:1).Traumtore durch von der Crone und Hofmann zur 2:1-Führung ebneten Weser den Weg. „Meine Mannschaft hat eine starke Leistung gezeigt und die Auftaktpleite ausgebügelt“, lobte Trainer Bernd Schumacher. - Tore: 0:1 Belousov (20.), 1:1 von der Crone (35.), 2:1 Hofmann (38.), 3:1 von der Crone (42.), 4:1 Brauns (45.), 5:1 von der Crone 47.), 6:1 Bunzendahl (71.), 7:1 Stüber (74.).

FSG Leinetal - TSV Sudheim 3:1 (3:0).In der unterhaltsamen Partie hatte Leinetal das Heft stets in der Hand. Bei besserer Chancenauswertung wären ein paar Treffer mehr drin gewesen. Bes. Vork.: rote Karte für Torwart Lange (Sudheim) wegen Foulspiels. - Tore: 1:0/2:0 Trätow (27./34./beides FE), 3:0 Plenge (36.), 3:1 N. Trofimov (75.).

FC Hettensen-Ell. - TSV Hilwartshausen 1:1 (1:0).Hilwartshausen war der erwartet hartnäckige Gegner. „Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein. Wir haben es in 90 Minuten nicht geschafft, Fußball zu spielen“, bilanzierte FC-Trainer Jörg Franzke. - Tore: 1:0 Schweller (11.), 1:1 Engwer (73.).

FC Auetal - SV Höckelheim 4:1 (1:1).So deutlich, wie es das Ergebnis ausdrückt, verlief die Partie keineswegs. Die lange gleichwertigen Gäste gerieten erst im zweiten Durchgang auf die Verliererstraße. - Tore: 1:0 Aron (13.), 1:1 F. Neumann (34.), 2:1 Aron (50.), 3:1/4:1 Wübbelmann (57./76.).

SG Elfas - TSV Edemissen 0:5 (0:3).Böses Erwachen für die SG-Kicker, die kein Mittel gegen die Spielweise der Gäste fanden. „Dass Edemissen mit langen Bällen agiert hat, passte uns nicht“, sagte SG-Betreuer Blechstein. - Tore: 0:1/0:2 K. Arnemann (18./32.), 0:3 Guse (43.), 0:4 Wille (64.), 0:5 Twesmann (76.).

Sonntag: Bad Gandersheim - SG Elfas 2:3 (0:2). Nach Meyers vergebenem Elfer (90.) traf Ressmann doch noch zum Sieg. - Tore: 0:1 Möhle (16./ET), 0:2 Dyka (45.), 1:2 Makowski (47.), 2:2 Berisa (70.), 2:3 Ressmann (90.+3). osx