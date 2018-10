Rehbachtal marschiert weiter - 4:1 im Spitzenspiel beim FC Auetal

Elvershausen besiegt die Nörtener Reserve

+ © Ottmar Schirmacher Kopfballduell der Routiniers: Der Rehbachtaler Roman Löding (rechts) gegen den Auetaler Karsten Halbe. Ganz rechts schaut Christian Bock zu, links Robin Bastian. © Ottmar Schirmacher

Northeim. In der Fußball-Kreisliga hat Tabellenführer SG Rehbachtal am Mittwoch auch die hohe Hürde beim FC Auetal mit 4:1 sicher gemeistert. Dassel/Sievershausen siegte standesgemäß in Sudheim mit 6:0. Der TSV Elvershausen holte wichtige Punkte mit dem 4:2 gegen den SSV Nörten-Hardenberg II.