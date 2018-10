Rehbachtal und Dassel sind weiter nicht zu bremsen

Das Spitzenduo fährt die nächsten Siege ein

+ © Ottmar Schirmacher In der Mitte: Der Elvershäuser Heissam Souleiman gegen die Höckelheimer Kevin Jerke (links) und Tobias Dunemann. © Ottmar Schirmacher

Northeim. Weil Roman Löding am Freitagabend gegen Aufsteiger Hettensen-Ellierode zwei Mal traf, behält Tabellenführer SG Rehbachtal in der Fußball-Kreisliga seine weiße Weste. Die SG Dassel/Sievershausen legte am Sonntag einen 6:0-Erfolg über die FSG Leinetal nach. Nach acht Niederlagen am Stück feierte der TSV Edemissen einen 9:3-Sieg in Vardeilsen.