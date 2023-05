Rutscht Auetal weiter in den Keller? Der FC muss nach Gladebeck und empfängt Hettensen/Ellierode

Von: Marco Washausen

Teilen

Grätsche: Der Moringer Steffen Netter (rechts) im Zweikampf mit Nörtens Luca Armbrecht. Beide Teams bekommen es am Wochenende mit der SG Elfas zu tun. © Kaja Schirmacher

Weiter geht es mit den Doppelspieltagen in der Fußball-Kreisliga. Am Wochenende gehen insgesamt 13 Partien über die Bühne.

Freitag

SSV Nörten-H. II - SG Elfas (Fr. 19 Uhr). Elfas hat sich mit drei Siegen in Serie ins Mittelfeld geschoben. Nörten könnte sich mit sechs Zählern am Wochenende (Sonntag geht es nach Höckelheim) ebenfalls Luft verschaffen.

FC Lindau - SG Hollenstedt/S. (Fr. 19 Uhr). Lindau bringt seine PS nicht auf die Straße. Das war der Tenor nach der jüngsten Heimniederlage gegen Rehbachtal. Zuvor war der FC allerdings gut in Schuss und sollte sich auch im Duell mit dem Vorletzten behaupten können.

SG Rehbachtal - TSV Hilwartshausen (Fr. 19 Uhr in Schoningen). Mit dem Einzug ins Pokalendspiel hat der TSV bereits einen Saisonhöhepunkt erreicht. Auch in der Liga lief es zwei Tage später mit dem 3:0 in Dassensen rund, als man sich allerdings bei Keeper Scheider bedanken musste, nicht früh deutlich hinten zu liegen.

TSV Gladebeck - FC Auetal (Fr. 19 Uhr). Drei Niederlagen ohne Torerfolg liegen hinter den Auetalern. Mit einem Heimsieg will der TSV den Gegner in der Tabelle hinter sich lassen.

Außerdem: Ilmetal/D. - SVG Bad Gandersheim (18.45 Uhr)

Sonntag (alle 15 Uhr)

FC Auetal - FC Hettensen/Ellierode (in Sebexen). Und die Aufgaben werden nicht leichter für die Heimelf. Das Hinspiel gewann Auetal mit 2:0 beim Zweiten und fügte dem Gegner damit eine von bisher nur zwei Niederlagen zu.

SV Höckelheim - SSV Nörten-H. II. Abstiegskampf pur! Der 14. empfängt den 13.. Beide trennt nur ein Zähler. Das Hinspiel verloren die Höckelheimer mit 0:3 an der Bünte. Aus den vergangenen fünf Spielen gab es für den SVH lediglich zwei Zähler und zuletzt drei Pleiten am Stück - allerdings gegen Gegner von der Tabellenspitze (Hettensen, Sudheim, Lindau). Langsam müssen wieder Punkte her.

SVG Bad Gandersheim - FC Weser. Die Tabellennachbarn (Sechster gegen Fünfter) fuhren am vergangenen Wochenende jeweils sechs Punkte ein und steuern in sicheren Gewässern. Beide können also ohne Druck aufspielen.

SG Hollenstedt/S. - SV Harriehausen. In Harriehausen kriselt es. 2023 ist man noch sieglos, zuletzt gab es vier Pleiten in Serie. Das könnte eine Chance für die SG sein.

SG Elfas - SV Moringen (in Amelsen). Vier Spiele, vier Siege: In Moringens läuft’s aktuell. Geht es so weiter, ist der Truppe der gute dritte Platz kaum zu nehmen.

SG Rehbachtal - TSV Sudheim (in Schoningen). Die Gastgeber hatten zuletzt mit Personalproblemen zu kämpfen, machten ihre Sache aber dennoch ordentlich. Nach der Pokalpartie vom Freitag (Artikel unten) muss sich der Tabellenführer schnell wieder auf die Liga fokussieren. „Da sind noch viele Partien zu spielen“, warnt Trainer Statz davor, den Vorsprung als Vorentscheidung an der Spitze zu interpretieren.

Außerdem: Hilwartshausen - Lindau, Ilmetal/D. - Gladebeck

(Marco Washausen)