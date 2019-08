Satte 42 Treffer zum Auftakt in der Fußball-Kreisliga

Moringen und Einbeck landen Kantersiege

+ © Kaja Schirmacher Eine heikle Szene muss hier der TSV Sudheim mit Marcel Allerkamp (rechts) und Torhüter Pascal Lange überstehen. Alexander Nixdorf steuerte zum Auswärtssieg seines FC Hettensen-Ellierode zwei Tore bei. © Kaja Schirmacher

Northeim – Was für ein Auftakt in der Fußball-Kreisliga! Mit 7:0 schoss der SV Moringen am Freitagabend im ersten Spiel der Saison Aufsteiger FC Weser ab. Noch deutlicher machte es die SVG Einbeck, die sogar mit 9:0 bei Aufsteiger SVG Bad Gandersheim gewann.