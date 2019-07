Fußball-Schiedsrichter machen Werbung in eigener Sache

Während sich die große Masse der Fußballer in der Sommerpause befindet, sind die Schiedsrichter fleißig. Sie werben dafür, neue Kollegen zu bekommen.

Jahr für Jahr gibt es immer weniger Schiedsrichter. Diesem Trend soll entgegengewirkt werden. Der Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss hat sich mit einem Brief an die Öffentlichkeit gewandt. Hier die zentralen Punkte.

– Schiris werden teils wie „Freiwild“ behandelt - besonders im Jugendbereich. Dort beleidigen sich die Eltern nicht nur gegenseitig, sondern bei erstbester Gelegenheit auch den Unparteiischen.

– Schiedsrichter werden - gerade in sozialen Medien - gern als Schuldige für verlorene Spiele an den Pranger gestellt und durch persönliche Nachrichten angegriffen. Dass auch Schiris Menschen sind, die Fehler machen können, wird ihnen nicht zugestanden.

– In vielen Vereinen wird das Schiedsrichterwesen stiefmütterlich behandelt. Infos werden nicht weitergegeben. Von einer persönlichen Ansprache möglicher Neu-Schiris ganz zu schweigen.

– Es gab bereits Partien, die ohne neutralen Schiri stattfanden. Die Zahl konnte nur deshalb bisher gering gehalten werden, weil Referees bereit waren, zwei Partien pro Tag zu leiten.

– Setzt sich der negative Trend fort, werden künftig mehr Spiele ohne Schiris über die Bühne gehen. Die Vereine, die keine Schiris stellen, sind die Ersten, zu denen keine Unparteiischen geschickt werden.

– Es müssen ständig neue Unparteiische ausgebildet werden. Auf der Gegenseite hören schließlich auch Kollegen aus privaten oder beruflichen Gründen auf.

– Die Strafen für Angriffe auf Schiedsrichter müssen angehoben werden. Beleidigungen sollen wenigstens mit 200 Euro geahndet werden, körperliche Attacken mit einer mindestens einjährigen Sperre. Anders sieht es bei Strafen gegen Vereine aus, die zu wenige Schiris stellen. Kostet das mehr Geld, sind Abwerbungsversuche durch größere Klubs zu befürchten.

– Die Altersstruktur bei den Unparteiischen untermauert, wie wichtig die Nachwuchsgewinnung ist. Helmut Söhnholz (77 Jahre) war in der letzten Serie mit 86 Partien der Fleißigste.

Das Fazit: „Jeder Aktive möchte am Wochenende Fußball spielen. Ohne Schiedsrichter geht das aber nicht. Daher sollten alle in Zukunft wieder einen respektvolleren Umgang miteinander pflegen.“

Nach Absage im Frühjahr: Neuer Schiedsrichter-Kurs startet im August

Neue Schiedsrichter gesucht!!! 2. Versuch - Mit dieser Überschrift hat Werner Dingenthal, Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses, das Schreiben versehen, das er an alle Fußballvereine geschickt hat. Nachdem der für März geplante Lehrgang für angehende Schiedsrichter mangels Masse ausfallen musste (nur ein Interessierter hatte sich gemeldet), wird nun der zweite Versuch gestartet. Dingenthal: „Es sind nur noch 80 Schiedsrichter bei uns aktiv. Das reicht nicht, um die Partien der gut 220 heimischen Mannschaften in der bewährten Form leiten zu können. Andere Kreise in Niedersachsen sind bereits dazu gezwungen, Spiele in unteren Klassen nicht mehr mit Schiris zu besetzen. Diesem Zustand nähern wir uns mit großen Schritten an.“ Der Lehrgang beginnt am Freitag, 23. August, um 18 Uhr beim Kreissportbund in Northeim (Scharnhorstplatz 4). Weitere Termine: Samstag, 24. August (10 bis 16.30 Uhr), Freitag, 30. August (18 bis 22 Uhr), Samstag, 31. August (10 bis 16.30 Uhr). Es folgen eine theoretische (2. September) sowie eine praktische Prüfung (10. September). Anmeldeschluss: 11. August.