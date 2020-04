Schoninger Feiermarathon nach Elfmetersieg gegen Nörten-Hardenberg

SERIE SCHÖNE SPIELE Ein Blick zurück in den Juli 1989

+ © Rolf Kasimir Die Schoninger Meistermannschaft aus dem Juli 1989: (hinten von links) Vereinsvorsitzender R. Teuteberg, Trainer M. Eckhardt, M. Meroth, D. Klemme, W. Matz, W. Menneke, G. Globisch, W. Meyer-Bertram, A. M‘Kadmi, D. Matz, Betreuer W. Weh, (vorn) D. Leibecke, R. Eckhardt, T. Dieck, U. Scheidemann, St. Kobbe, T. Böker, R. Kerl und F. Scheidemann. © Rolf Kasimir

Keine Spiele nirgendwo. Was kann da schöner sein, als zurückzublicken? Auf schöne Spiele quer durch alle Sportarten. Unsere Autoren werden das in den kommenden Wochen tun, einige auch in persönlichen Erinnerungen.