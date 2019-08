Northeim – Schwarzes Wochenende für den FC Auetal! Nach dem Pokalaus vom Freitag kassierten die Auetaler am Sonntag in der Fußball-Kreisliga eine 1:8-Heimschlappe gegen Edemissen. Der FC Lindau meldete mit dem 6:2 gegen den FC Weser den ersten Sieg.

FC Auetal - TSV Edemissen 1:8 (0:5). Für die taktisch unklug agierenden Hausherren war es ein bitterer Nachmittag. Nahezu widerstandslos fügte sich der FCA in sein Schicksal. Zudem schieden mit Laue und Rupp zwei Spieler durch Verletzung aus. - Tore: 1:0 Wübbelmann (8.), 1:1 Wille (9.), 1:2 T. Arnemann (16.), 1:3 Lässig (18.), 1:4 T. Arnemann (40.), 1:5/1:6/1:7 Wille (61./64./72.), 1:8 Lässig (75.).

SVG Einbeck - SV Harriehausen 4:1 (3:0). Angesichts des klaren Vorsprungs schalteten die Einbecker gegen die nie aufsteckenden Gäste einen Gang zurück. - Tore: 1:0 Salim (35.), 2:0 Niemann (41.), 3:0/4:0 Balistreri (44./57.), 4:1 Miaoulis (83.).

FC Lindau - FC Weser 6:2 (4:0). In einem offenen Spiel hätten auf beiden Seiten noch ein paar Tore mehr fallen können. Der Erfolg des FC geht auch in der Höhe in Ordnung. - Tore: 1:0 Marx (18.), 2:0 Riechel (34.), 3:0 Marx (34.), 4:0 Riechel (42.), 4:1 Gorny (62.), 5:1 Steudte (69.), 5:2 Simon (72.), 6:2 Marx (89.).

SG Elfas - TSV Sudheim 2:2 (0:0). Trotz der Hitze lieferten sich die Kontrahenten einen packenden Schlagabtausch - mit einem gerechten Ergebnis. - Tore: 1:0 S. Henne (66.), 1:1 Friedemann (70.), 2:1 S. Henne (73.), 2:2 Ditz (86.).

FC Hettensen-Ellierode - SV Moringen 3:4 (3:1). Während die Moringer ihr Glück kaum fassen konnten, herrschte bei den Gastgebern totale Enttäuschung. Innerhalb von zwei Minuten gaben die Hettenser den bereits sicher geglaubten Sieg doch noch aus den Händen. - Tore: 0:1 Borchers (3.), 1:1 H. Jeske (11.), 2:1 Nixdorf (23.), 3:1 Sitte (42.), 3:2 Rogalla (55.), 3:3 Isermann (88.), 3:4 Rogalla (89.).

SG Rehbachtal - SVG Bad Gandersheim 1:1 (1:1).Mit Robin Bastian (85.) vergab ausgerechnet der sicherste Standardschütze gegen Keeper Richter per Elfmeter die Möglichkeit zum Sieg. Damit wäre vergessen gewesen, dass die SG zuvor ihre Feldüberlegenheit nicht in Tore umgesetzt hatte. - Tore: 1:0 Bastian (19.), 1:1 Ezdin (30.). osx