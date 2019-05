SG Dassel/Sievershausen fehlen noch drei Auswärtsspiele bis zum Titel

Rehbachtal hofft auf Patzer vom Vardeilser SV

+ © Ottmar Schirmacher Besuch vom Spitzenreiter bekommen am Wochenende die Elvershäuser um Torjäger Sebastian Marx (links). Höckelheim will Sonntag in Nörten punkten. © Ottmar Schirmacher

Der abstiegsbedrohte TSV Sudheim steuert am Wochenende seine letzten Auswärtsstationen in dieser Saison steuert an. Freitag geht es zum FC Auetal, Sonntag muss der TSV in Harriehausen Farbe bekennen.