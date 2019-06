SG Denkershausen II hofft auf ein Wunder

Northeim – Ein mittelgroßes Wunder brauchen die Fußballer der SG Denkershausen/Lagershausen II, wenn es mit dem Aufstieg in die Kreisliga doch noch klappen soll. Nach der 1:4-Heimniederlage im ersten Relegationsspiel auf eigenem Platz liegen die Vorteile eindeutig auf Seiten der SVG Bad Gandersheim.

Die Kurstädter können am Samstag daher völlig befreit in das Rückspiel gehen, das um 18.30 Uhr angepfiffen wird. Sie wollen sich den letzten freien Platz in der Kreisliga sichern.

So scheint es, dass Ulf Mylius, der die Denkershäuser Reserve in der neuen Serie übernimmt, in der 1. Kreisklasse mit seinem Team aktiv sein wird.Aber: „Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist“, heißt es auf der Internetseite der SG. Aufgegeben hat man sich also noch keinesfalls.

Vornehmlich setzen die Denkershäuser ihre Hoffnungen darauf, dass im Fußball alles möglich ist. Allerdings gibt die Leistung aus den zweiten 45 Minuten des ersten Vergleiches eigentlich nur ziemlich wenig Anlass dafür. Sämtliche Offensivbemühungen wurden von der Gandersheimer Abwehr um den starken Leon Groß zunichte gemacht. Samstagabend muss also ein Mittel her, mit dem man die SVG-Defensive überwinden kann.

Zum letzten Mal wird dann mit Stefan Neumann ein verdienter SG-Akteur das Trikot der Denkershäuser tragen. Neumann wird in der kommenden Serie beim Kreisligisten Höckelheim spielen. osx