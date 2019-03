SG Rehbachtal startet in Edemissen in die Rückrunde

Lindau will zuhause gegen Nörten II dreifach punkten

+ © Ottmar Schirmacher Auswärts sind Sven Iloge (links/Rehbachtal) und Timo Spangenberg (Dassel) mit ihren Teams gefordert. © Ottmar Schirmacher

Northeim – Als letzter Klub greift am Wochenende die SG Rehbachtal ins Punktspielgeschehen der Fußball-Kreisliga ein. Der Tabellenzweite gibt seine Visitenkarte beim TSV Edemissen ab, Titelkonkurrent SG Dassel/Sievershausen tritt bei Aufsteiger FC Hettensen-Ell. an. Bereits am Freitag messen sich mit Lindau und Nörten-H. II zwei Abstiegsaspiranten.