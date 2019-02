Die SG Rehbachtal will in die Bezirksliga aufsteigen

Kopf-an-Kopf-Rennen mit Dassel/Sievershausen

+ © Ottmar Schirmacher Strahlende Gesichter bei der SG Rehbachtal: Die Jungs aus dem Solling haben als Tabellenführer der Kreisliga überwintert. Einziger Konkurrent im Titelrennen ist die SG Dassel/Sievershausen. © Ottmar Schirmacher

Northeim – Gelingt den Fußballern der SG Rehbachtal in dieser Saison der große Wurf? Die Mannschaft des vor drei Jahren gegründeten Vereins aus dem Solling liegt in einem Kopf-an-Kopf-Rennen in der Kreisliga knapp vor der SG Dassel/Sievershausen und darf sich durchaus mit der Frage über eine mögliche Zukunft auf Bezirksebene beschäftigen.