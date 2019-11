Spannung pur im Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga

Der TSV Sudheim muss gegen den SV Moringen ran

+ © Ottmar Schirmacher Der FC Weser und Marvin Gorny (rechts) empfangen am Sonntag die SVG Einbeck, der FC Lindau und Andreas Wagner (vorn) müssen zur SG Elfas. © Ottmar Schirmacher

Northeim – Während an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga die SG Rehbachtal am Wochenende (gegen die FSG Leinetal) ihren Alleingang fortsetzen dürfte, verspricht das Geschehen im unteren Drittel weitaus mehr Spannung. Unter Zugzwang steht zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte weiter der TSV Sudheim, der mit dem SV Moringen auf einen starken Gegner trifft. Nach der Freitagspartie in Volpriehausen steht für die FSG Leinetal am Sonntag gegen Harriehausen viel auf dem Spiel.