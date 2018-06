Spielausschuss: Senioren-Spielbetrieb weiterhin ohne Kleinfeldstaffeln

Northeim. Auch in der Saison 2018/2019 wird es im Fußballkreis Northeim/Einbeck einen Senioren-Spielbetrieb ausschließlich auf dem gewohnten Großfeld mit Elfer-Mannschaften geben.

Das ist das Ergebnis der Umfrage, die der heimische Spielausschuss unter Vorsitz von Heinz Schwingel kürzlich ins Leben gerufen hatte.

Darin hatte er die Vereine unverbindlich gefragt, ob sie Interesse an einer Kleinfeldstaffel mit 7er- oder 9er-Mannschaften hätten, die extra für diese Teams ins Leben gerufen worden wäre. Damit wollte man dem immer öfter zu hörenden Klagen der Vereine Rechnung tragen, denen immer mehr Spieler verloren gehen. Nichtantreten zu Partien und das Zurückziehen von Mannschaften während der Saison sind Folgen daraus.

Vielleicht in ein, zwei Jahren

„Die Idee, auf einem Kleinfeld mit sieben oder neun Mann zu spielen, fanden viele Vereine als Alternative sehr gut. Doch heute für eine solche Staffel melden wollten nicht viele“, sagt Schwingel, der sich allerdings nach zahlreichen Gesprächen über diese Thematik mit Vereinsverantwortlichen gut vorstellen kann, dass es eine solche eigene Staffel in ein oder zwei Jahren auch im Fußballkreis Northeim/Einbeck geben könnte. „Aktuell aber noch nicht.“

Auch der Nachfrage, ob es Interesse an einer Ü50-Staffel für Altsenioren jenseits der 50 Jahre gebe, erteilten die Vereine der Region eine Absage. Schwingel: „Ein paar Klubs haben durchaus Interesse gezeigt, hätten dann aber im Gegenzug ihre Ü40-Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also bleibt auch hier alles so, wie es gerade ist.“