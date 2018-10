Spitzenreiter Rehbachtal muss zu Pokalsieger Moringen

Northeim. Behält das Spitzenduo SG Rehbachtal und SG Dassel/Sievershausen drei Tage vor dem direkten Aufeinandertreffen in der Fußball-Kreisliga die weiße Weste? Sonntag muss Tabellenführer Rehbachtal bei Pokalsieger Moringen Farbe bekennen, Dassel/Sievershausen gastiert bei der Reserve des SSV Nörten-Hardenberg.

SV Höckelheim - FC Lindau(So. 14.30 Uhr). Auf den gesperrten Nico vom Hofe müssen die abstiegsbedrohten Lindauer (Platz 15, vier Punkte) noch länger verzichten. Der Höckelheimer Kader hat sich mit dem Ex-Moringer Niklas Kopp (nach einer Fußballpause) vergrößert.

SSV Nörten-Hardenberg II - SG Dassel/Sievershausen (So. 14 Uhr). Alles andere als ein Sieg der torhungrigen Dasseler (fast fünf Tore pro Spiel) wäre eine Überraschung. Daher liegt es nahe, dass SSV-Keeper Raphael Buhre wohl relativ viele Ballkontakte verzeichnen dürfte.

FSG Leinetal - SV Harriehausen (So. 14 Uhr). Den in Sievershausen (0:6) arg gebeutelten Leinetalern (21 Punkte) bietet sich die Gelegenheit, ihren Mittelfeldplatz zu zementieren. Mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn (14) kann die Elf den Vorsprung auf zehn Punkte vergrößern.

FC Hettensen-Ellierode - FC Auetal (So. 14 Uhr). „Hettensen hat eine tolle Partie geliefert.“ Dieses Lob gab es von Rolf Eckhardt, sportlicher Leiter der SG Rehbachtal, nach dem eigenen 2:1-Sieg. Um die Mannschaft um Spielführer Arne Wedemeyer in Ellierode gar nicht erst ins Rollen kommen zu lassen, wird Auetal alles geben müssen.

TSV Hilwarthausen - Vardeilser SV (So. 14 Uhr). Der letzte Sieg beider Kontrahenten datiert vom 23. September. In den folgenden drei Partien gingen beide Teams jeweils als Verlierer vom Platz.

TSV Edemissen - TSV Sudheim (So. 14 Uhr). „Der Knoten musste endlich auch mal platzen“, freute sich Mario Grütz, Fachwart und Spieler des TSV Edemissen, über das Ende der Niederlagenserie beim 9:3 in Vardeilsen. Sonntag liegt der Druck bei den Sudheimern, die in zwölf Partien unglaubliche 61 Treffer kassiert haben.

SV Moringen - SG Rehbachtal (So. 14.30 Uhr). Remis, Sieg, Sieg, Niederlage, Sieg! Die Fieberkurve der Moringer verläuft wechselhaft. Der Vergleich mit dem Tabellenführer wird die Gastgeber vermutlich extra motivieren. Schließlich will jeder der Erste sein, der dem Spitzenreiter (erst fünf Gegentore) Punkte klaut.

Außerdem: SV Harriehausen - TSV Hilwartshausen (Fr. 18.30 Uhr). (osx)