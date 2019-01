SSV Nörten-Hardenberg gewinnt Hallenturnier in Hardegsen

Lucas Duymelinck erzielt starke 16 Tore

+ © FC Hettensen-Ellierode Einen starken Auftritt lieferte die Truppe des SSV Nörten am Sonntag in Hardegsen ab. Im Finale besiegte man Moringen II mit 5:1. © FC Hettensen-Ellierode

Hardegsen – Der SSV Nörten-Hardenberg hat am Sonntag das Fußballturnier des FC Hettensen-Ellierode in der Hardegser Sporthalle am Gladeberg gewonnen. Die mit Spielern aus dem Bezirksligakader angetretenen Nörtener besiegten im Finale den Kreisklassisten SV Moringen II mit 5:1 und kassierten dafür die ausgelobten 200 Euro Siegprämie.