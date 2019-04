Stolpergefahr für Tabellenführer Dassel/Sievershausen

Sechs Nachholspiele am Dienstagabend

Northeim – Das Fernduell an der Tabellenspitze der Fußall-Kreisliga zwischen Dassel/S. und Rehbachtal wird auch am Abend vor dem 1. Mai fortgesetzt. Rehbachtal ist in Höckelheim zu Gast, die Dasseler müssen mit dem TSV Edemissen die Mannschaft der Stunde aufsuchen.