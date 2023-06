Der TSV Sudheim darf am Sonntag feiern: Meistertitel nach Hettensens 2:2 in Moringen praktisch fix

Von: Marco Washausen

Sonntag steigt die Party: Der TSV Sudheim mit Dimitri Ditz (rechts, hier gegen Wesers Sean Evan Brauns) empfängt die SG Elfas. © Kaja Schirmacher

Seit Mittwochabend steht praktisch fest: Der TSV Sudheim ist Fußball-Kreismeister der Saison 2022/2023. Das feierte eine Sudheimer Abordnung am Mittwochabend bereits gebührend am Rande des Nachholspiels zwischen dem SV Moringen und dem FC Hettensen/Ellierode, welches mit einem 2:2-Unentschieden endete.

Damit haben die Sudheimer vor dem finalen Spieltag am Sonntag drei Punkte und 28 Tore Vorsprung auf die Hettenser. Dass da noch irgendetwas schief geht, glaubt wirklich niemand mehr.

Etwas spannender ist es noch am anderen Ende der Tabelle. Dort steht zwar fest, dass Ilmetal/Dassensen, Hollenstedt/Stöckheim und Höckelheim absteigen, doch ganz sicher ist auch Gladebeck noch nicht. Der TSV muss am Sonntag einen Blick auf das Geschehen in der Bezirksliga werfen. Kommt es dort dazu, dass mit der SVG Einbeck und der SG Dassel/S. beide heimische Klubs, die gefährdet sind, in die Kreisliga müssen, dann erhöht sich in dieser die Zahl der Absteiger auf vier. Und in diesem Falle müsste auch Gladebeck in den sauren Apfel beißen.

Spiele vom Mittwoch

SV Moringen - FC Hettensen/Ellierode 2:2 (0:0). Leon Großmann hatte in der Anfangsphase vor über 200 Zuschauern die Gästeführung auf dem Fuß, fand in Moringens Keeper Jan-Niklas Blum aber seinen Meister. So blieb die erste Hälfte torlos. Nach Wiederbeginn änderte sich das schnell: Nach starker Vorarbeit von Lukas Deppen traf Kevin Ahlborn zum 1:0. Der zweite Treffer durch Lars Langner fiel Sekunden später nach identischem Muster. Weil es die Gastgeber aber in der Folge versäumten, das 3:0 nachzulegen, glich Hettensen/Ellierode in den letzten Minuten durch Hendrik Sitte und Henrik Jeske noch aus. „Dann war die Partie glücklicherweise zu Ende. Noch zwei Minuten länger und es wären sicherlich verrückte Sachen auf dem Platz passiert“, teilte der SV mit. Damit blieb Moringen im zehnten Spiel in Serie unbesiegt. Für die Gäste bedeutete das Remis trotz des starken Endspurts das Ende aller Titelträume. - Tore: 1:0 Ahlborn (49.), 2:0 Langner (50.), 2:1 Sitte (89.), 2:2 Jeske (90.+3).

SG Rehbachtal - FC Lindau 2:2 (1:2). - Tore: 1:0 Wichmann (4.), 1:1 Seb. Riechel (33.), 1:2 Hungerland (45./FE), 2:2 Wegener (55.).

TSV Hilwartshausen - SG Ilmetal/Dassensen 3:2 (1:2). Mit dem Erfolg beseitigte Hilwartshausen die letzten theoretischen Zweifel am Klassenerhalt. Der TSV hat nun fünf Punkte Vorsprung auf Gladebeck und kann vom Kontrahenten nicht mehr eingeholt werden. - Tore: 1:0 Engwer (7.), 1:1 Neumann (18.), 1:2 Ma. Guse (35.), 2:2 Domigall (75.), 3:2 Schillig (90.+2).

Wochenendvorschau

Die Partien haben lediglich noch kosmetische Auswirkungen auf die Tabelle.

TSV Sudheim - SG Elfas (So. 15 Uhr)

SG Hollenstedt/S. - FC Auetal (So. 15 Uhr)

SV Moringen - SG Rehbachtal (So. 15 Uhr)

SV Harriehausen - TSV Hilwartshausen (So. 15 Uhr)

FC Weser - TSV Gladebeck (So. 15 Uhr)

SSV Nörten-H. II - SG Ilmetal/D. (So. 13 Uhr)

FC Hettensen/Ellierode - FC Lindau (So. 15 Uhr)

SVG Bad Gandersheim - SV Höckelheim (So. 15 Uhr)

