Sudheim gewinnt Kellerduell gegen Nörten-Hardenberg II

Lindau macht Rehbachtal das Leben schwer

+ © Ottmar Schirmacher Kopfball: Sudheims Kapitän Philipp Schmitz setzt sich hier zwar gegen Nörtens Manuel Pfeufer durch, doch Keeper Raphael Buhre pariert auf der Linie. © Ottmar Schirmacher

Northeim. Mit dem 2:1-Erfolg gegen den SSV Nörten-Hardenberg II im Kellerduell der Fußball-Kreisliga hat der TSV Sudheim am Sonntag innerhalb von vier Tagen den zweiten Erfolg eingefahren. In die Erfolgsspur kehrte auch die FSG Leinetal mit dem 5:1-Sieg gegen den TSV Elvershausen zurück. Das Spitzenduo Rehbachtal und Dassel/Sievershausen verbuchte am ersten November-Wochenende die erwarteten Erfolge.