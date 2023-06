1:0-Sieg gegen die SG Elfas: Der TSV Sudheim holt sich die Kreismeisterschaft

Von: Marco Washausen

Da ist das Ding! Die Sudheimer feiern die Meisterschaft - und werden dabei von Oliver Heisig (rechts) ein bisschen abgekühlt. © Kaja Schirmacher

Nach der Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison, als man noch der SVG Einbeck den Vortritt lassen musste, haben es die Sudheimer diesmal geschafft: Seit Sonntagnachmittag ist der TSV Sudheim nun auch ganz offiziell Meister der Fußball-Kreisliga und steigt in die Bezirksliga auf.

Northeim – Bei drei Punkten und 28 Toren Vorsprung auf Verfolger FC Hettensen/Ellierode bestanden daran allerdings auch vor den letzten 90 Minuten der Spielzeit eigentlich keine Zweifel mehr.

Auch im Keller sind nun endgültig alle Fragen geklärt. Nachdem für die SG Ilmetal/Dassensen, die SG Hollenstedt/Stöckheim und den SV Höckelheim der Gang in die 1. Kreisklasse bereits feststand, hat auch der TSV Gladebeck Planungssicherheit. Weil in der Bezirksliga die SG Dassel/Sievershausen durch die Eisdorfer Niederlage in Weende die Klasse hielt, bleibt es in der Kreisliga bei drei Absteigern. Damit ist Gladebeck auch in der Saison 23/24 in der Kreisliga dabei.

TSV Sudheim - SG Elfas 1:0 (0:0). „Das war ein Geduldsspiel. Elfas stand defensiv richtig gut. Im Endspurt hat uns Denny Cohrs mit einer riesigen Parade den Sieg gerettet“, sagte Trainer Benjamin Statz. - Tor: 1:0 Ditz (79.).

Trainer Benjamin Statz musste nach dem Spiel einiges über sich „ergehen lassen“. Die obligatorische Bierdusche durfte natürlich nicht fehlen, anschließend ließ ihn seine Mannschaft hochleben. © Kaja Schirmacher

FC Weser - TSV Gladebeck 2:4 (0:2). Die Gladebecker machten ihre Sache in Lippoldsberg gut, waren aber gedanklich auf den Bezirksligasportplätzen in Dassel und Weende, wo sich ihr Schicksal entschied. Zur Pause sah es bereits gut aus, weil Eisdorf in Weende 0:1 zurück lag, Dassel damit unabhängig vom eigenen Ergebnis in der Bezirksliga bleiben durfte und der TSV in der Kreisliga. Als Weende später mit 2:0 in Führung ging und am Ende mit 5:2 siegte, jubelte das Gladebecker Lager. Damit war der Klassenerhalt eingetütet. Zwischenzeitlich hatte Keeper Niklas Held einen Elfmeter von Metje pariert, der das 2:2 gewesen wäre. - Tore: 0:1 Schütte (18.), 0:2 Marek (32.), 1:2 Gorny (54.), 1:3 Schütte (76.), 1:4 Krannich (78.), 2:4 Gorny (87.)

SG Hollenstedt/S. - FC Auetal 2:6 (2:4). - Tore: 0:1 Schlicht (4.), 1:1 Dengler (8.), 1:2/1:3 Aron (23./28.), 1:4 Rupp (31.), 2:4 Hellmiß (41.), 2:5 Kruse (57.), 2:6 Asch (83.).

SV Moringen - SG Rehbachtal 5:0 (1:0). Kurz nach Wiederbeginn bekam Moringen einen Elfmeter. Keeper Jan-Niklas Blum verschoss jedoch. - Tore: 1:0/2:0 Beinsen (36./71.), 3:0/4:0 Borchers (75./85.), 5:0 Ahlborn (88.).

SV Harriehausen - TSV Hilwartshausen 3:0 (2:0). - Tore: 1:0/2:0 Reinhold (34./40.), 3:0 Schütte (85.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Feuerriegel (Harriehausen/wiederholtes Foulspiel/70.)

SSV Nörten-H. II - SG Ilmetal/D. 4:0 (1:0).

FC Hettensen/Ellierode - FC Lindau 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Iben (75.)

SVG Bad Gandersheim - SV Höckelheim 3:3.

(Marco Washausen)