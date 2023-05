1:2 bei der SG Rehbachtal: Der TSV Sudheim kassiert die erste Niederlage der Saison

Szene vom Freitagabend: Der Gladebecker Sebastian Gonsior (links) versucht den Ball des Auetalers Jannis Altmann zu blocken. Hinten Sven Rupp. © Kaja Schirmacher

Am 23. Spieltag hat es den Tabellenführer der Fußball-Kreisliga erwischt: Mit dem 1:2 bei der SG Rehbachtal musste der TSV Sudheim am Sonntag die erste Saisonniederlage einstecken. Weil parallel Verfolger Hettensen/Ellierode beim FC Auetal mit 3:2 siegte, ist das Titelrennen wieder deutlich offener.

FC Auetal - FC Hettensen/Ellierode 2:3 (0:1). „Das war ein völlig offenes Spiel. Das 1:2 ist nach einem Fehler sehr unglücklich gegen uns gefallen. Dann haben wir natürlich aufgemacht und uns den entscheidenden Konter zum 1:3 eingefangen“, berichtete der Auetaler Sven Rupp. - Tore: 0:1 Trebing (45.+2), 1:1 Altmann (75.), 1:2 Wölke (83.), 1:3 Nixdorf (90.+2), 2:3 Porath (90.+4).

SV Höckelheim - SSV Nörten-H. II 0:4 (0:1). Tim Armbrecht wurde mit seinen drei Treffern zum Matchwinner für die Nörtener, die vier Punkte Luft zwischen sich und den ersten Abstiegsplatz, auf dem die Höckelheimer rangieren, brachten. „Wir waren wirklich nicht gut und sind offensiv kaum zu Chancen gekommen“, sagte der Höckelheimer Fabian Neumann. Bitter: Keeper Andre Hoffmann knickte um und musste runter. Für ihn ging Feldspieler Manuel Plewka in den Kasten. - Tore: 0:1/0:2 T. Armbrecht (45.+2/62.), 0:3 Wendt (84.), 0:4 T. Armbrecht (87.).

SG Hollenstedt/S. - SV Harriehausen 0:1 (0:0). Die in diesem Jahr noch sieglosen Harriehäuser kamen beim Vorletzten zum ersten Erfolgserlebnis 2023. Das goldene Tor erzielte Frankline Nnane zu Beginn der Schlussviertelstunde. Damit wächst der Rückstand von Hollenstedt/Stöckheim auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf sieben Zähler. - Tor: 0:1 Nnane (76.).

SG Elfas - SV Moringen 1:3 (0:0). Ein Duell auf Augenhöhe. Mit zunehmender Spieldauer merkte man Elfas jedoch die schwere Partie vom Freitag an. Die Moringer waren frischer. „Die Niederlage ist zu deutlich. Ein Unentschieden wäre dem Spiel gerecht geworden“, urteilte SG-Betreuer Roger Blechstein. Den Moringern gelang mit dem Sieg in Amelsen der fünfte Dreier in Serie. - Tore: 1:0 Gutermuth (60./FE), 1:1 Vogel (75./FE), 1:2/1:3 Beinsen (86./90.+1).

SG Ilmetal/D. - TSV Gladebeck 3:3 (1:1). „Wir hätten heute einen Sieg verdient gehabt“, berichtete SG-Betreuer Andy Zeitz. Kurz nach dem 0:1 musste Ilmetals Keeper Adrian Betzin mit einem Nasenbeinbruch vom Feld. - Tore: 0:1 Krannich (19.), 1:1 Welteroth (30.), 1:2 Bönig (59./FE), 2:2 Henne (65.), 3:2 Overhageböck (74.), 3:3 Kleinsorge (81.).

SG Rehbachtal - TSV Sudheim 2:1 (1:1). Sudheim war in Durchgang eins überlegen, hatte aber kaum nennenswerte Chancen. Vor dem Ausgleich der Gäste hätte die SG erhöhen müssen, scheiterte aber immer wieder an Sudheims Schlussmann Cohrs. Als der Spitzenreiter mehr Risiko ging, konterte Jannik Bertram den TSV entscheidend aus. - Tore: 1:0 Nolte (43.), 1:1 Ternes (66.), 2:1 Bertram (89.).

SVG Bad Gandersheim - FC Weser 4:1 (3:1). Mit dem Erfolg machten die Kurstädter ihr Sechs-Punkte-Wochenende (nach dem Sieg in Dassensen am Freitag) perfekt.

TSV Hilwartshausen - FC Lindau 4:0 (1:0). Ein so nicht unbedingt zu erwartender, aber extrem wichtiger Heimsieg für die Hilwartshäuser, die sich damit mit acht Punkten von der Abstiegszone distanzierten.

