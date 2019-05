Sudheim und Hilwartshausen senden Lebenszeichen

Harter Kampf: Kasan Naifrashoo (rechts) und sein TSV Sudheim siegten am Dienstag gegen Vardeilsen.

Northeim – Mit dem 3:2-Erfolg im Kellerduell gegen den Vardeilser SV hat der TSV Sudheim am Dienstagabend seine Chancen im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga gewahrt. Gleiches gilt für den TSV Hilwartshausen, der gegen Schlusslicht Nörten-Hardenberg II die Nase vorn hatte. Wegen schlechter Platzverhältnisse wurden die Spiele Höckelheim gegen Rehbachtal sowie Edemissen gegen Dassel/S. abgesagt.

FC Auetal - FC Hettensen-Ell. 2:2 (0:1). Erst mit dem etatmäßigen Torhüter Torben Nickel als Einwechselspieler wurden die Offensivaktionen der Auetaler druckvoller. So mussten sich die Gäste am Ende mit nur einem Punkt begnügen. - Tore: 0:1 Nixdorf (39.), 0:2 Döring (73.), 1:2 T. Nickel (77.), 2:2 Aron (83. per Freistoß).

SV Moringen - FC Lindau 2:1 (0:0). „Das war ein hartes Stück Arbeit, bis wir Lindau besiegt hatten“, berichtete SV-Trainer Marco Düe. Als mit dem 2:0 alles auf die Entscheidung deutete, verloren die Gastgeber ihre Linie und mussten sich energischer Attacken erwehren. In der Schlussminute wäre ein Videobeweis nötig gewesen, denn der Ball könnte durchaus hinter der Moringer Torlinie gewesen sein, berichtete Düe. - Tore: 1:0 Knauer (62./FE), 2:0 Borchers (70.), 2:1 Riechel (76.).

TSV Sudheim - Vardeilser SV 3:2 (2:2). Die von beiden Seiten leidenschaftlich geführte Auseinandersetzung stand bis zum Ende der 13-minütigen Nachspielzeit auf des Messers Schneide. „Die Mannschaft hat sich für ihre kampfstarke Leistung heute belohnt“, freute sich TSV-Trainer Sven Lühmann. - Tore: 1:0 Boot (13.), 2:0 Naifrashoo (20.), 2:1 Erbek (31./FE), 2:2 R. Ribeiro (35.), 3:2 Boot (69.).

TSV Hilwartshausen - SSV Nörten-H. II 3:2 (1:1). Gegen das ohne Auswechselspieler angetretene Schlusslicht hatten die Hilwartshäuser das größere Stehvermögen. - Tore: 1:0 T. Oehlsen (16.), 1:1 Mahdij (32.), 1:2 Sobottka (60.), 2:2 Engwer (63.), 3:2 T. Oehlsen (77.) osx