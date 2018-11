Sudheim will gegen Nörten-Hardenberg II nachlegen

Szene aus dem Spitzenspiel: Bent Friebe (Rehbachtal) und Alexander Kunz (Dassel) bekommen es mit ihren Teams am Sonntag mit Vereinen aus dem Tabellenkeller zu tun.

Northeim. Auch nach dem direkten Aufeinandertreffen vom Mittwoch (0:0) werden sich Rehbachtal (gegen Lindau) und Dassel/Sievershausen (in Vardeilsen) in der Fußball-Kreisliga weiterhin belauern. Im Tabellenkeller streiten Sudheim und Nörten-Hardenberg II um wichtige Zähler.

SV Moringen - SV Höckelheim (Hinspiel 2:0/So. 14 Uhr). Es ist schon das dritte Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison. Der erste Versuch wurde nach einer Verletzung des Unparteiischen beim Stand von 1:1 abgebrochen. Bei der Neuansetzung siegten die Moringer, die die 1:4-Pleite von Sudheim tilgen wollen.

FSG Leinetal - TSV Elvershausen(4:1/So. 14 Uhr). Im Premierenspiel zahlte Aufsteiger Elvershausen am 5. August reichlich Lehrgeld. Und zehn Tage später folgte mit dem 1:3 auch das Aus im Pokal gegen die FSG. Das sind reichlich Gründe für den TSV, diesmal den Spieß herumzudrehen.

TSV Sudheim - SSV Nörten-H. II(4:3/So. 14 Uhr). Vor dem direkten Vergleich haben beide Teams ihre Negativserien gebrochen. Nach zwölf sieglosen Partien landete Sudheim (4:1 gegen Moringen) wieder einen Dreier. Nörten II erkämpfte nach sechs Pleiten ein Unentschieden beim FC Auetal.

Vardeilser SV - SG Dassel/S.(0:6/So. 14 Uhr). Die Dasseler Torfabrik ging in Schoningen erstmals in dieser Spielzeit leer aus. Das wollen die Mannen von Trainer Carsten Dankert nicht auf sich sitzen lassen, was gegen die körperlich starken Vardeilser zu einer Geduldsprobe werden könnte.

SG Rehbachtal - FC Lindau(3:0/So. 14 Uhr). Im Duell Erster gegen Letzter sind die Rollen klar verteilt. Die Lindauer müssten schon förmlich über sich hinauswachsen, um die SG-Abwehr (erst fünf Gegentore) um Bastian Kühn in Verlegenheit zu bringen.

SV Harriehausen - FC Auetal(1:3/So. 14 Uhr). Nach der enttäuschenden Vorstellung gegen Nörten geht die Reise für die Auetaler Kicker nach Harriehausen. Die von Stefan Schlimme trainierten Platzherren haben es in der Vergangenheit Auetal stets schwer gemacht.

TSV Edemissen - TSV Hilwartshausen (0:0/So. 14 Uhr). Beide Mannschaften lieferten sich von bisher 94 ausgetragenen Partien das einzige torlose Spiel. Am Mittwoch kamen aber gleich drei 0:0-Partien hinzu. Edemissen hat mit zwei Siegen gegen Vardeilsen (9:3) und Sudheim (6:3) die Krise abgehakt. (osx).