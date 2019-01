SV Höckelheim gewinnt erneut das Hallenturnier des TSV Edesheim

Finalsieg im Neunmeterschießen gegen Herzberg

+ © Hubert Jelinek Torlos trennten sich der spätere Turniersieger SV Höckelheim mit Ivan Retku (links) und die FSG Leinetal II mit Nico Stein am Sonntag in Endrundengruppe B. © Hubert Jelinek

Northeim – Mit über 450 Zuschauern an beiden Tagen hat auch die 32. Auflage des traditionellen Hallenfußballturniers des TSV Edesheim nichts von seiner Anziehungskraft eingebüßt. Wie im Vorjahr sicherte sich Kreisligist SV Höckelheim am Sonntag in der Northeimer Schuhwallhalle mit dem 3:1-Erfolg nach Neunmeterschießen im Endspiel über den in der 2. Kreisklasse Göttingen Nord ansässigen FC Vatan Herzberg den Turniergewinn und die damit verbundene Prämie von 180 Euro.