Der SV Moringen darf gegen Auetal nicht erneut patzen

Der TSV Sudheim hofft gegen Lindau auf den ersten Sieg

+ © Ottmar Schirmacher Jeweils daheim treten Kevin Ahlborn (links) mit seinem SV Moringen und Bent Friebe mit der SG Rehbacht al am Wochenende an. © Ottmar Schirmacher

Northeim – Nach elf Spielen wartet in der Fußball-Kreisliga der Tabellenletzte TSV Sudheim weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Ob der Knoten bei den Grün-Gelben am Wochenende im Heimspiel gegen den FC Lindau endlich platzt? Gegen Aufsteiger FC Weser will Tabellenführer SG Rehbachtal dagegen den elften Sieg im zwölften Spiel einfahren. Der SV Moringen muss gegen den FC Auetal die jüngste Pleite (1:3 gegen Bad Gandersheim) wettmachen.