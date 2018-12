SVG Einbeck gewinnt das Hallenturnier des SV Höckelheim

Platz eins: Bezirksligist SVG Einbeck mit Trainer Rüdiger Schulz schnappte sich am Wochenende den Sieg beim Hallenturnier des SV Höckelheim.

Northeim. Beim traditionellen Hallenfußballturnier des SV Höckelheim hat ein Gesetz weiterhin Bestand: Auch nach der jetzt 32. Auflage gelang keiner Mannschaft der Titelhattrick aus drei Gesamtsiegen in Serie, den diesmal Eintracht Northeim II nach den Erfolgen 2016 und 2017 verpasste.

Den Turniersieg und damit die 200 Euro Prämie sicherte sich am Sonntag in der Schuhwallhalle stattdessen Bezirksligist SVG Einbeck, der in der einfachen Punktrunde seine Klassenkonkurrenten Eintracht Northeim II (100 Euro) und die SG Denkershausen/Lagershausen (50 Euro) auf die weiteren Plätze verwies.

Den erfolgreichsten Torschützen stellte die Northeimer U23, für die Janne Ahrens neun Treffer erzielte. Damit war er nicht unerheblich daran beteiligt, dass mit 169 Treffern an beiden Turniertagen ein neuer Rekord aufgestellt wurde. Der alte lag bei 166 Buden.

„Die Zuschauerresonanz war gut und fußballerisch wurde ebenfalls einiges geboten“, zog Höckelheims 1. Vorsitzender Ralf Ellies ein zufriedenes Fazit.

Erst in der sechsten von neun Spielrunden wurde das bis dato ohne jeden Punktverlust gleichauf liegende Trio Denkershausen/Einbeck/Northeim II gesprengt. Dafür zeichnete der SV Moringen II verantwortlich. Nach zuvor achtbaren 0:1-Niederlagen gegen Einbeck und Denkershausen bereitete der SVM mit dem 2:0-Sieg (Tore: Langner und Ismail) den Hoffnungen der Northeimer auf den Turniersieg ein jähes Ende. Für die Moringer war dies der Grundstein zum vierten Platz im Gesamtklassement. Auch die 1. Vertretung von Gastgeber Höckelheim trotzte den Northeimern beim 1:1 noch einen Punkt ab.

Die Vorentscheidung über den Turniersieg fiel in Spiel Nummer 32. Gleich mit 5:0 hatte die SVG Einbeck nach Treffern von Schier (2), Pape (2) und Alsadaka im direkten Vergleich mit den Denkershäusern die Nase vorn. Während Denkershausen damit erstmals ein Gegentor kassierte, bauten die Bierstädter ihre imposante Serie zu diesem Zeitpunkt auf 28:0 Tore aus.

Dass die Einbecker diesen Lauf noch einbüßten, lag an Höckelheims Kevin Jerke, der erstmals den Ball im Tor der Blau-Gelben unterbrachte. Die Bierstädter gewannen das Duell dennoch mit 3:1 und machten damit vorzeitig alles klar. Das abschließende 0:4 gegen Eintracht Northeim II im letzten Spiel der Konkurrenz tat der SVG nicht mehr ansatzweise weh. (osx)