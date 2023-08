Titelkandidaten im direkten Duell: Der SV Moringen empfängt den FC Hettensen/Ellierode

Von: Marco Washausen

Kopfballduell im Spiel Ahlshausen/O. gegen Schönhagen/S.. Ahlshausen ist Sonntag in Lüthorst gefordert, die Sollinger empfangen den FC Lindau. © Kaja Schirmacher

Fragte man die Mannschaften der Fußball-Kreisliga vor dem Saisonstart nach den heißesten Titelkandidaten, wurden zwei Klubs ziemlich häufig genannt: der SV Moringen und der FC Hettensen/Ellierode. Und genau die treffen nun am Sonntagnachmittag zum Spitzenspiel aufeinander.

SV Moringen - FC Hettensen/Ellierode (So. 15 Uhr). Abgesehen von der sportlichen Brisanz werden die 90 Minuten ganz sicher für Moringens Co-Trainer Jörg Franzke eine ganz besondere Angelegenheit. Er gewann mit den Hettensern 2022 den Kreispokal, bevor er sich zu Landesligist Nörten-Hardenberg verabschiedete. Nun trifft er mit den Moringern auf seinen ehemaligen Verein.

SV Harriehausen - SSV Nörten-H. II (So. 15 Uhr). Mit einer starken Geste machte der SVH unter der Woche auf sich aufmerksam. Die Mannschaft schickte eine Genesungskarte an den Lindauer Sven Riechel, der sich kürzlich im Spiel gegen Harriehausen schwer am Knie verletzte. Gegen Nörten II soll endlich der erste Saisonsieg gelingen.

SG Elfas - FC Ahlshausen/Opperhausen (So. 15 Uhr in Lüthorst). Bestens angekommen in der neuen Liga ist Aufsteiger Ahlshausen/O.. Dazu trug beim Derby-4:1 gegen Auetal am vergangenen Sonntag auch Maurice Weinhardt seinen Teil bei. Der ehemalige Ober- und Landesligaspieler von Eintracht Northeim ist zu seinem Heimatverein zurückgekehrt und will ihn, so weit es der Job zulässt, in der Kreisliga unterstützen.

Außerdem: SG Schönhagen/S. - FC Lindau (So. 15 Uhr in Schönhagen), SG Rehbachtal - SVG Bad Gandersheim (So. 16 Uhr in Schlarpe).

(Marco Washausen)