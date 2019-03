TSV Sudheim reist zum Kellerduell nach Lindau

Northeim – Schleppend ist die Fußball-Kreisliga bisher aus der Winterpause gekommen. Das wird sich am Wochenende ändern. Dann dürfte der Ball vermutlich auf allen Plätzen rollen. Während mit dem SV Moringen und der FSG Leinetal zwei Teams aus dem Verfolgerfeld aufeinandertreffen, geht es im Kellerduell zwischen dem FC Lindau und dem TSV Sudheim sofort um ganz wichtige Zähler.

FC Auetal - SV Höckelheim(Hinspiel 1:0/So. 14.30 Uhr). Beim FC Auetal erreicht Rainer Nickel mittlerweile fast Kultstatus, denn mit der neuerlichen Vertragsverlängerung geht er im Sommer in seine siebte Saison als FC-Trainer. In den letzten Vergleichen machte Höckelheim dem FCA das Leben stets ziemlich schwer.

FC Lindau - TSV Sudheim(4:2/So. 14.30 Uhr). Mit Sven Lühmann hat ein altgedienter TSV-Akteur das Traineramt des ausgeschiedenen Tibor Czibik übernommen. Ob sein Einsatz für die Grün-Gelben bereits Früchte trägt, wird sich in diesem Abstiegsduell zeigen.

FSG Leinetal - SV Moringen(0:5/So. 14.30 Uhr). In der Auseinandersetzung der punktgleichen Kontrahenten (je 28) sind die Leinetaler um Wiedergutmachung bemüht. Eine derart fahrlässige Abwehrarbeit wie im Hinspiel leisten sich die Gastgeber auf heimischen Boden selten.

SSV Nörten-H. II - FC Hettensen-Ell.(2:3/So. 14.30 Uhr). Als Aufsteiger erster Verfolger des Spitzenduos! Das hätte FC-Trainer Jörg Franzke von seiner Truppe nicht erwartet. Diesen Status zu verteidigen, erfordert volle Konzentration, zumal mit Schlusslicht Nörten ein Gegner wartet, der jeden Punkt benötigt.

Vardeilser SV - TSV Elvershausen (2:4/So. 14.30 Uhr). Die Elvershäuser haben in der ersten Halbserie die Grundlage dazu gelegt, ein weiteres Jahr in der Kreisliga dabei zu sein. Mitaufsteiger Vardeilsen steckt in einer schwierigeren Lage und wird im Abstiegskampf auf eigenem Gelände alle Kräfte mobilisieren.

SG Dassel/S. - TSV Hilwartshausen (3:0/So. 14.30 Uhr). Die SG und Trainer Carsten Dankert: Das ist für beide Seiten eine Erfolgsgeschichte. Deshalb ist eine Fortsetzung seiner Arbeit im 13. Jahr nur die logische Folge, zumal das Team eine klasse Saison spielt.

SV Harriehausen - TSV Edemissen(6:2/So. 14.30 Uhr). Im Sommer übergibt Stefan Schlimme nach vierjähriger Tätigkeit in Harriehausen sein Traineramt an Hauke Aßmann. In den verbleibenden 13 Spielen wird der SV-Trainer keinen Schlendrian dulden. osx