TSV Sudheim verliert, feiert aber dennoch den Klassenerhalt

Nörten-Hardenberg II punktet in Vardeilsen und rettet damit den Nachbarn

+ © Ottmar Schirmacher Obwohl die Sudheimer ihre Aufgabe gegen die FSG Leinetal nicht lösen konnten (0:3), wurde am Samstagabend gefeiert. Den Klassenerhalt hat der TSV dem SSV Nörten-Hardenberg II zu verdanken, der in Vardeilsen beim dramatischen 4:4 einen Punkt holte und den VSV damit in die 1. Kreisklasse beförderte. © Ottmar Schirmacher

Northeim – Hochspannung bis zur Schlusssekunde am finalen Spieltag in der Fußball-Kreisliga: Weil der SSV Nörten-H. II am Samstagabend in Vardeilsen in einer an Dramatik kaum zu überbietenden Partie ein 4:4 rettete, durfte der TSV Sudheim trotz der 0:3-Niederlage gegen Leinetal den Klassenerhalt feiern. Auetal fügte Meister Dassel die erste Niederlage zu, Moringen wahrte mit dem 1:1 beim freiwillig absteigenden TSV Elvershausen seine Erfolgsserie.