TSV Sudheim will siegen und dann den Klassenerhalt feiern

Letzter Spieltag der Kreisliga am Samstag

+ © Ottmar Schirmacher Mit zwei Treffern schoss Sascha Boot die Sudheimer Ende April zum 3:2-Heimsieg gegen Vardeilsen. Eben jenen Gegner will der TSV am Samstag mit einem Erfolg gegen Leinetal in die 1. Kreisklasse schicken. © Ottmar Schirmacher

Northeim. Abschiedsstimmung am letzten Spieltag in der Fußball-Kreisliga: SG Dassel/Sievershausen zieht es Richtung Bezirksliga, Elvershausen und SSV Nörten-Hardenberg II in die 1. Kreisklasse.