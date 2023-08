Verletzungsschock in Moringen: Gladebeck bittet Schiedsrichter um vorzeitigen Abbruch des Derbys

Von: Marco Washausen

Johannes Dörries (rechts) sicherte am Freitagabend den Ahlshäuser Sieg. Hier gegen Cedric Akurat. © Kaja Schirmacher

Das Geschehen in der Fußball-Kreisliga wurde am Sonntag von einem Spielabbruch in Moringen überschattet. Nach einer schweren Verletzung eines Gladebeckers bat der TSV um die Beendigung des Derbys.

Sonntag

SV Moringen - TSV Gladebeck abgebrochen beim Stande von 1:0. Der SVM hätte früh in Führung gehen können, doch TSV-Keeper Bosold parierte einen Elfmeter (8.). Die Gladebecker waren nur mit kleinem Kader zum Nachbarn gereist. Nach ein bisschen mehr als einer halben Stunde kam es zum folgenschweren Zweikampf. „Jonas Schaper wollte sich mit dem Arm aufstützen und hat sich dabei die Schulter ausgekugelt. Das war bereits das dritte Mal. Ein Mal wurde er an der Schulter schon operiert“, berichtete Trainer Marc Zimmermann. „Am ersten Spieltag hat sich Morris Schütte in Ellierode schwer am Knie verletzt. Und nun das. Das war Kopfkino pur. In dem Moment konnte niemand von uns mehr an Fußball denken und wir haben den Schiedsrichter gebeten, die Partie abzubrechen.“ - Tor: 1:0 Isermann (33.).

FC Hettensen/E. - SSV Nörten-H. II 6:1 (3:0). Mit seinem Hattrick entschied Alexander Nixdorf die Partie früh. Für die Nörtener kam es kurz vor der Pause noch dicker, als Keeper Pfeufer mit Rot runter musste. - Tore: 1:0/2:0/3:0 Nixdorf (15./18./21.), 4:0 Bugiel (47.), 5:0 H. Jeske (64.), 5:1 Ruthe (73.), 6:1 Bugiel (81.).

FC Ahlshausen/O. - FC Auetal 4:1 (3:0). - Tore: 1:0 Ludwig (3.), 2:0/3:0 Engelke (22./45.), 4:0 Weinhardt (64.), 4:1 Altmann (72.).

SG Solling - SG Rehbachtal 1:1 (1:1). - Tore: 0:1 Wichmann (2.), 1:1 Heise (40.).

FC Lindau - SVG Einbeck 1:2 (1:1). Im zweiten Durchgang hatten die Einbecker mehr vom Spiel, die Lindauer aber lange Zeit die besseren Möglichkeiten. Das änderte sich erst kurz vor Schluss, als der SVG doch noch die Revanche für das Pokal-Aus gelang. - Tore: 1:0 Brune (9./abgefälschter Freistoß), 1:1 Wehe (22.), 1:2 Böttcher (82.).

FC Weser - SV Harriehausen 1:1 (1:0). Eine starke erste Halbzeit reichte dem FC nicht. Nach der Pause gab der Gast den Ton an. - Tore: 1:0 Dittrich (34.), 1:1 Kerl (54.).

Die Partie Bad Gandersheim gegen Schönhagen/S. begann erst um 17.30 Uhr und war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.

Freitag

TSV Gladebeck - SG Elfas 2:2 (1:2). Nach 0:2-Rückstand kam der TSV durch Lukas Schaper zum Remis. - Tore: 0:1 Meyer (22.), 0:2 Schefer (34.), 1:2/2:2 Schaper (45./57.).

FC Weser - SG Rehbachtal 0:2 (0:0). „Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit traf der Gast zum verdienten Sieg“, berichtete Wesers Trainer Lukas Warnecke, der es in seiner Premierenpartie mit seinem Ex-Verein zu tun bekam, bei dem er zuletzt die 2. Mannschaft trainiert hatte. - Tore: 0:1 Tesfagergis (73.), 0:2 Wichmann (77.).

FC Ahlshausen/O. - SG Schönhagen/S. 5:3 (3:3). Im Aufsteigerduell wurde Johannes Dörries zum Matchwinner. - Tore: 1:0 Ludwig (4.), 1:1 Aselmeyer (16.), 2:1 Denecke (20.), 2:2 Aselmeyer (26.), 3:2 Schillig (28.), 3:3 Kovacevic (33.), 4:3/5:3 Dörries (67./70.).

SG Solling - SVG Einbeck 1:3 (1:2). - Tore: 0:1 Krüger (2.), 0:2 Schier (14.), 1:2 Heise (30.), 1:3 Bönig (86.).

