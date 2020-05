„Wir wollen uns den Titel am liebsten  sportlich holen“

Rehbachtal-Kapitän Patrik Schulze im HNA-Interview

+ © Ottmar Schirmacher Das wohl wichtigste Tor seiner bisherigen Laufbahn gelang Patrik Schulze im Pokalfinale 2019, als er Rehbachtal zum Sieg gegen Auetal schoss. © Ottmar Schirmacher

Northeim – Nach den Pokalgewinnen 2017 (5:0 gegen Inter Amed Northeim) und 2019 (1:0 gegen Auetal) verpasste die SG Rehbachtal in der vergangenen Serie nur knapp den Titel in der Fußball-Kreisliga. Das wollen die Sollinger in diese Serie nachholen, ehe die Coronakrise den Fußball stoppte. Wir unterhielten uns darüber mit Kapitän Patrik Schulze.