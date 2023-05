Zwei Bälle sind einer zu viel: Unsportliche Szene in der Nachspielzeit überschattet Höckelheimer 1:1

Und Schuss: Leo Brodmann (rechts) erzielte am vergangenen Sonntag in Hollenstedt das 1:0 für die SVG Bad Gandersheim. Thore Dengler (links) und Julius Seeger konnten hier nicht mehr eingreifen. Am Ende stand es 4:4. Montag bekommt Hollenstedt es mit Tabellenführer Sudheim zu tun.

© Roland Schrader