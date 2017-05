Bunstruther Derbysieg dank spätem Tor von Voicu Nicoara

+ Bitteres Derby-Ende für die SG Oberes Edertal, die in der Schlussminute den entscheidenden Gegentreffer kassierte. Nach dem Schlusspfiff war die Enttäuschung bei OE-Spieler Daniel Dithmar groß, der heir auf dem Rasen liegt. Foto: M. Paulus

Reddighausen. Jubel bei der SG Bunstruth/Haina, Enttäuschung bei der SG Oberes Edertal: Nach dem 2:1 (1:1)-Sieg im Derby am Samstag in Reddighausen hat Bunstruth/H. den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisoberliga endgültig in der Tasche.