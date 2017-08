SG Bunstruth/Haina feiert dritten Sieg im dritten Saisonspiel

Grüsen. Ihren dritten Saisonsieg hat die SG Bunstruth/Haina am Samstag gefeiert: Gegen starke Gäste vom TSV Erksdorf landete die Elf von Trainer Steffen Schmermund einen knappen 3:2 (3:1)-Erfolg.

Dank eines Doppelschlages durch SG-Torjäger Moldovan und Nicoara waren die Gastgeber früh in Führung gegangen; am Ende der Partie hätten sich die Gäste fast noch das Remis verdient. Mit diesem Sieg setzte sich Bunstruth/Haina vorübergehend an die Tabellenspitze der Fußball-Kreisoberliga.

Torfolge: 1:0 Andrei Vasile Moldovan (15.), 2:0 Voicu Nicoara (16.), 2:1 Demir Cokovic (32.), 3:1 Moldovan (44.), 3:2 Gian-Luca Sanzone (64.).

Schiedsrichter: Lars Theiß (Grünberg). - Zuschauer: 70.

