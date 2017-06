Eine gute Halbzeit reicht der SG Rennertehausen/Battenfeld nicht

+ Fast umstellt: Der Rennertehäuser Marius Hirt hat hier die beiden Richtsberger Oleg Babitschew (links) und Nawid Mostamand im Rücken. Foto: M. Paulus

Marburg. Eine Halbzeit lang die bessere Mannschaft mit den effektiveren Chancen - doch es hat nicht gereicht für die SG Rennertehausen/Battenfeld. Die Elf von Trainer Andreas Schmalfuß verlor am Dienstagabend das Relegations-Rückspiel bei BSF Richtsberg mit 1:3 (0:0), was gleichbedeutend ist mit dem Aus in der Relegationsrunde.