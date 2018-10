Kleiner Dämpfer für Oberes Edertal: 0:1-Niederlage gegen Cappel 

Die SG Oberes Edertal musste in der Fußball-Kreisoberliga Nord einen kleinen Dämpfer hinnehmen: Das Heimspiel gegen den FSV Cappel ging mit 0:1 (0:1) verloren.

OE steht somit nur noch drei Punkte vor dem Abstiegsrelegationsrang.

Der FSV Cappel überraschte die Hausherren mit einer körperbetonten, aber nicht unfairen Spielweise und riss das Spiel in den ersten Minuten an sich. Nach vier Minuten musste Sebastian Wack bei einem Bepperling-Schuss bereits sein ganzes Können aufbieten. Etwas mehr als zehn Minuten später musste Wack den Ball dann aus dem Netz holen: Einen Steilpass in die Schnittstelle der Abwehr fand Tim Elmshäuser, der mit einem feinen Lupfer über Wack das Tor des Tages erzielte (15.).

Erst jetzt kamen die Hausherren etwas besser in die Partie und konnten das Geschehen ausgeglichener gestalten, wobei große Chancen ausblieben.

Nach dem Seitenwechsel dominierte OE dann das Spiel klar. „Vor dem Tor blieben wir aber immer zu harmlos“, bilanzierte SG-Pressesprecher Arno Reitz, der nur zwei gute Möglichkeiten durch Nicolas Hirt (63.) und Eduard Bartel (74.) notierte. „Aber beide Versuche verfehlten das Tor knapp. Somit war es eine nicht unverdienter Sieg für den FSV“, sagte Reitz.

Als die Hausherren in der Schlussphase alles nach vorne warfen, hätte der FSV das Ergebnis sogar in die Höhe schrauben können, doch Wack (90.) und der Pfosten (90.+2) verhinderten dies. Am Ende hob Reitz einen Akteur des Spiels besonders hervor: Schiedsrichter Bali Hyseni (Dillenburg) hatte das Spielgeschehen zu jeder Zeit unter Kontrolle. (ms)