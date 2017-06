Re/Ba startet mit 1:1 in Relegation dank Hoffmanns spätem Freistoßtor

+ © mp Bedrängnis von der Seite: Der Richtsberger Aykut Varlik (links) kommt dem Re/Ba-Akteur Egzon Shabani sehr nahe. © mp

Rennertehausen. Später Jubel in Rennertehausen nach einer turbulenten Schlussphase: Mit einem Traumtor, einem Freistoß aus 25 Metern in den Winkel, erzielte Nils Hoffmann in der neunten Minute der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich gegen BSF Richtsberg.