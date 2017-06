SG Rennertehausen/Battenfeld im Rückspiel in Marburg gefordert

Marburg. Die SG Rennertehausen/Battenfeld reist am Dienstag, 6. Juni (19 Uhr), nach Marburg, um auf dem Kunstrasenplatz hinter dem Georg-Gassmann-Stadion gegen die BSF Richtsberg das Relegations-Rückspiel zum Aufstieg in die Fußball-Kreisoberliga zu bestreiten.

Das Hinspiel in Rennertehausen endete 1:1, nachdem Nils Hoffmann einen Freistoß in der letzten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich für Re/Ba in den Winkel hämmerte.

Fehlen wird der SG definitiv Jetmir Shabani. Der Offensiv-Akteur war bereits angeschlagen in das Hinspiel gegangen. Ansonsten kann SG-Trainer Andreas Schmalfuß, der am Samstag zu einem Auslaufen auf den Allendorfer Kunstrasen gebeten hatte, aus dem Vollen schöpfen.

Der Richtsberger Trainer Marco Corvinelli sah die Rote Karte gegen Florent Raishtaj als unberechtigt an. Den jetzt gesperrten Raishtaj könne man nicht gleichwertig ersetzen. (ms)

