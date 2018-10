TSV Röddenau lässt beim 0:2 gegen Wehrda viele Chancen liegen

Das 0:1 ist unterwegs: Robert Trappmann vom FV Wehrda erzielt in dieser Szene die Gästeführung. Röddenaus Torwart Dean Schengel (TW) und Chris Michael Vaupel können den Treffer nicht verhindern.

Kreisoberligist TSV Röddenau verlor – weiter ersatzgeschwächt – am Samstag sein Heimspiel gegen den FV Wehrda mit 0:2 (0:0) und steckt damit weiter tief im Abstiegssumpf.

Freude herrschte dagegen am Röddenauer Muschelweg nach dem 2:0-Auswärtssieg durch Tore von Robert Trappmann (76.) und Philipp Arians (90.+5) beim FV Wehrda. Zum sechsten Mal stand auch hinten wieder die Null bei den Schützlingen von Trainer Sascha Nahrgang. Ihre bemerkenswerte Bilanz: zwölf Spiele und stabile 20 Punkte.

Davon können Cataldo Schirru und seine Spieler gegenwärtig nur träumen. Einzig im Erarbeiten von Chancen waren die Röddenauer die Könige an diesem für sie gebrauchten Nachmittag. „Wir hätten zur Pause mindestens mit 3:0 führen können“, berichtete Röddenaus Pressesprecher Jörg Völlmig enttäuscht. Schon vor der Pause notierte er ‘zig Chancen für seine Elf – durch Nils Gaydos (17., 19., 37.), Daniel Starck (22., 40.) oder Andreas Dehnert (13., 36.). Nur ein Tor wollte nicht fallen.

Nach der Pause das gleiche Bild. Doch da gingen die Gäste nach einem leichten Röddenauer Lapsus in der Abwehr in Führung durch Robert Trappmann. Dass die Gastgeber in der Nachspielzeit noch das 0:2 kassierten, war hinzunehmen, erträglicher jedenfalls als die eklatante Röddenauer Chancenverwertungsmisere.