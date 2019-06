SG Haina/Bunstruth und TSV Röddenau im Rückspiel: "Wird eine Nervenschlacht" 

Am Sonntag, Anstoß 16.30 Uhr, fällt für die Teilnehmer der Kreisoberliga-Relegation SG Haina/Bunstruth und TSV Röddenau eine Vorentscheidung.

Eines der beiden Teams geht bereits in die Kreisliga A, für den anderen Teilnehmer steht noch das Finale in Marburg an.

Beide Vereine erwarten nach dem 1:1 im Hinspiel, auch im Rückspiel ein enges und umkämpftes Spiel. „Das Remis war leistungsgerecht. Auch am Sonntag wird keiner der beiden mit offenem Visier spielen“, erwartet Thomas Müller vom TSV Röddenau ein Ergebnis mit einem Tor Unterschied.

"Hitze wird ein Thema sein"

„Es wird auf jeden Fall eine Nervenschlacht und die prognostizierte Hitze wird auch ein Faktor sein“, schätzt Müller die Rahmenbedingungen als schwierig ein.

„Wir wollen am Sonntag den Heimvorteil nutzen, um den Aufstieg noch realisieren zu können“, so Uli Pfingst, von der SG Haina/Bunstruth, der mit dem Hinspielergebnis gut leben konnte. „Wir wollten nicht verlieren, das ist uns gelungen. Dass Röddenau durch einen Sonntagsschuss zum Ausgleich kommt, war zwar ärgerlich aber nicht unverdient“, so Pfingst weiter. Für seine Farben hatte zuvor einmal mehr Andrei Moldovan für die Führung gesorgt.

„Personell gibt es keine Ausfälle auf unserer Seite. So gesehen ist alles angerichtet“, erwartet Pfingst viele Zuschauer am Sonntag auf dem Platz an der Gemündener Straße in Grüsen.

Froh über Daniel Starck

Thomas Müller hingegen erwartet von seiner Elf noch eine Leistungssteigerung. „Wir müssen noch ein bisschen mehr reinlegen, um schlussendlich als Sieger vom Platz zu gehen. Absteigen will bei uns keiner“, so der Röddenauer Spielausschuss-Vorsitzende.

Personell ist Müller froh, dass Daniel Starck am Sonntag wieder zur Verfügung steht. „Er könnte das Flügelspiel natürlich beleben“, so Müller, der außerdem hofft, dass der angeschlagene Tobias Grebe auflaufen kann. ms