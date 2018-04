ESV Hönebach gegen SG Hessen/SpVgg. Hersfeld beim Gipfeltreffen

Autsch: Am letzten Spieltag der vergangenen Saison unterlag Hönebach seinem Gast aus Hersfeld 1:4. Hier überwindet Philipp Prokopenko ESV-Torwart Nils Katzmann zum 0:3. In der Hinrunde dieser Serie setzten sich die Kreisstädter 4:0 durch.

Hönebach. Das Gipfeltreffen in der Fußball-Kreisoberliga steht an: Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der Tabellenzweite ESV Hönebach den Spitzenreiter SG Hessen/SpVgg. Hersfeld.

Nur ein Pünktchen trennt die beiden Teams - was sich allerdings noch ändern kann. Denn vor dem großen Duell müssen beide auch schon am heutigen Freitagabend ab 19 Uhr in Heimspielen ran. Dann empfängt der ESV die SG Mecklar/Meckbach/Reilos, die Hersfelder erwarten die SG Obergeis/Untergeis.

Kai Wollenhaupt, der Motor im Hönebacher Mittelfeld, glaubt, dass an diesem Wochenende die Weichen im Titelkampf gestellt werden können. Und er ist froh, dass er dabei mitwirken kann. Die letzten beiden Partien hatte er wegen einer Reizung im Knie verpasst. Die Ursache kennt er: Überbelastung, wohl eine Folge der vielen Doppelspieltage im April.

Holperrasen liegt ESV nicht

Dass sein ESV nach der Winterpause noch nicht den Glanz entwickeln konnte wie im Herbst, führt er auf die schlechten Plätze zurück: „Unsere spielerischen Vorteile können wir nicht so gut nutzen, wenn der Rasen holprig ist.“ Das erhöhe die Chancen technisch unterlegener Gegner, da die Spiele oft über den Kampf entschieden würden. So sei auch zu erklären, dass sich die Hönebacher am vergangenen Wochenende bei den abstiegsgefährdeten Teams von Hohenroda und Niederjossa mit Unentschieden begnügen mussten. „Auch am Sonntag gegen Hersfeld wird es ein Kampfspiel werden, in dem die besseren Standards den Ausschlag geben können“, sagt Kai Wollenhaupt. Da er beim ESV für Freistöße und Ecken zuständig ist, nimmt er sich auch gleich selbst in die Pflicht.

In Hersfeld unterlagen die Hönebacher in der Hinserie 0:4. „Damals haben bei uns viele gefehlt. Ich auch, das Spiel war am Tag nach meiner Hochzeit“, erzählt Kai Wollenhaupt, „diesmal werden die Hersfelder auf einen besseren ESV treffen.

Hönebacher Heimstärke

Und einen heimstarken dazu, wie er betont. Aus elf Heimspielen gab es bislang 30 Punkte - das ist Bestwert in der Kreisoberliga. Wenn am Sonntag um kurz vor fünf Uhr 36 Heimpunkte zu Buche stehen, würde das beim ESV nicht nur Kai Wollenhaupt gefallen. „Aber wir haben keinen Druck“, sagt er, „unser Saisonziel ist ein Platz unter den ersten Fünf. Und da sind wir doch gut dabei.“